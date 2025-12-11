SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Defesa Civil de São Paulo confirmou a morte de um morador após o deslizamento de um imóvel causado por temporais e ventanias em Campos do Jordão (SP) na tarde desta quarta-feira (11).

O homem foi soterrado pelos escombros em uma região de encosta no bairro Alto da Vila Inglesa durante a manhã de ontem. O UOL tenta confirmar a identidade da vítima com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.

Assim que houve o desmoronamento, uma vizinha teria acionado os socorristas. "Eu saí na rua, já tinha algumas pessoas ali, eu perguntei e eles me informaram que tinha acontecido o deslizamento e que havia uma pessoa soterrada. Eu corri para pegar o celular e chamar a ajuda de bombeiros", contou Rosimara de Souza à TV Vanguarda.

O corpo dele só foi encontrado por volta das 18h. A Defesa Civil informou que, a partir daquele horário, a equipe trabalhava para conseguir retirá-lo, mas enfrentava dificuldades devido à possibilidade de que a casa terminasse de desmoronar.

Três moradias vizinhas à dele foram interditadas preventivamente. Segundo o órgão, a medida ocorreu pelo risco de novos deslizamentos e colapso estrutural. Assim, oito moradores ficaram desabrigados e foram levados para abrigos da prefeitura.

Acidente teria sido causado pelo volume das chuvas e rajadas de vento. Ainda de acordo com dados da Defesa, Campos do Jordão registrou ventanias de 52,6 km/h e 60mm de água ao longo do dia.

O temporal, desde a segunda-feira (8), acontece devido a passagem de um ciclone poderoso. O fenômeno, incomum e muito intenso, está atingindo o Sul, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil desde a segunda e deve continuar em vigor até amanhã.