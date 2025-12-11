SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As forças de segurança do Rio de Janeiro fazem nova fase da Operação Contenção, na manhã desta quinta-feira (11). Desta vez, os agentes estão no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana, para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes do Comando Vermelho.

A ação, segundo o governo Cláudio Castro (PL), é mais uma fase da Operação Contenção, para barrar a expansão territorial da facção criminosa.

De acordo com o governo, 1.000 policiais civis militares participam da ação. Os agentes afirmam que foram recebidos a tiros por criminosos, que também atearam fogo em veículos para montar barricadas e tentar impedir o avanço das equipes na comunidade.

Ainda não há informações sobre prisões.

A ação do Complexo do Salgueiro ocorre a menos de dois meses da megaoperação no Complexo do Alemão e da Penha, considerada a mais letal da história do país, que deixou pelo menos 121 mortos.

Tags:

RJ