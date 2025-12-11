O balé natalino O Quebra Nozes encerra a temporada artística de 2025 do Theatro Municipal do Rio de Janeiro brindando o público com atrações gratuitas. A partir desta sexta-feira (12) e durante toda a temporada do balé até o dia 28 deste mês, projeção na fachada do teatro, na Cinelândia, região central da cidade, mostra ao público cenas do balé e seus personagens.

A secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec RJ), Danielle Barros, disse que a ideia foi preparar um fim de ano especial para a população, levando a magia de Quebra-Nozes para além dos palcos e ampliando o acesso do público a essa experiência artística e de forma democrática.

A empresa responsável pela criação da projeção foi a Deeplab. Seu fundador, Felipe Reif, explicou que a ideia é envolver tanto o público do o teatro e as pessoas que passam pela Cinelândia.

A presidente da Fundação Teatro Municipal, Clara Paulino, em entrevista à Agência Brasil, disse que no ano passado, em função do patrocínio da Petrobras, o teatro conseguiu trazer de volta ao palco o balé Quebra Nozes. Segundo ela, o espetáculo atraiu muita gente e os ingressos logo esgotaram

A gente dividiu a venda dos ingressos em três lotes e, mesmo assim, vimos eles acabando muito rapidamente. Aí, a gente ficou pensando em como fazer, para além do Quebra Nozes, uma entrega à população fluminense. Por um lado, a gente tem um sentimento de alegria muito grande pela população estar abraçando o teatro, vindo assistir à programação, pelos ingressos estarem se esgotando. Mas, ao mesmo tempo, cria uma dualidade porque a gente sabe da frustração que acontece com as pessoas que não estão conseguindo comprar (ingressos).

Projeção