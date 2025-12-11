SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ultraleve pilotado pelo prefeito de Barreiros (PE), Carlos Artur Soares de Avellar Junior, o Carlinhos da Pedreira, fez um pouso forçado na Praia do Cupe, em Ipojuca (PE), na segunda-feira (8). Ninguém ficou ferido.

O piloto do ultraleve, após uma pane na caixa de redução, teve de fazer um pouso forçado em uma faixa da orla sem a presença de pessoas. O vídeo da manobra, gravado por uma câmera 360 instalada na ponta da aeronave, foi divulgado no perfil do Aeródromo Herval, que seria o destino final do ultraleve, no Instagram.

Além de Carlinhos da Pedreira, o copiloto, Lívio, também estava no ultraleve. Ambos, antes da aeronave tocar o solo, ainda conseguiram avisar algumas pessoas que estavam na praia.

Piloto e copiloto conseguiram sair da aeronave após ela ser desvirada, com a ajuda tanto de bombeiros salva-vidas quanto de populares. As causas do acidente estão sendo investigadas.