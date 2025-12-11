SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O abastecimento de água está comprometido em parte de São Paulo e em algumas cidades da região metropolitana nesta quinta-feira (11) por falta de energia. De acordo com a Sabesp, a falta de eletricidade impede o bombeamento de água para as casas e isso faz com que o abastecimento esteja "muito afetado".

Em alguns locais, como Vila Mariana e Morumbi, na capital, e Santo André e o bairro de Vila Iracema, em Osasco, a energia foi restabelecida, mas a recuperação do abastecimento está ocorrendo de forma gradual.

REGIÕES AFETADAS EM SÃO PAULO

- Americanópolis

- Cangaíba

- Parelheiros

- Parque do Carmo

- Parque Savoy

- Sacomã

- Vila Clara

- Vila Formosa

- Vila Romana

Os bairros próximos a essas regiões também foram prejudicados, pois os reservatórios instalados nesses locais atendem a áreas vizinhas.

CIDADES TOTALMENTE AFETADAS NA GRANDE SÃO PAULO

- Itapecerica da Serra

- Guarulhos

- Cajamar

- Mauá

- Santa Isabel

Parte das cidades de Cotia (região do Atalaia) e São Bernardo do Campo (região do Baeta Neves) também sentem os efeitos da falta de energia.

O sistema foi muito impactado pelo longo período sem eletricidade para bombear a água. A Sabesp afirmou que, assim que o bombeamento é retomado, a água volta a fluir pelas tubulações, reabastecendo as caixas-d?água de cada casa e edifício no caminho, por isso a recuperação é gradativa.

Por isso, a Sabesp orienta aos clientes que façam consumo consciente da água armazenada nos reservatórios domiciliares até a completa recuperação dos sistemas. Os imóveis residenciais que possuem caixa-d?água, podem sentir menos os efeitos. A companhia disse que está em contato com a Enel, acompanhando os trabalhos de restabelecimento da eletricidade.

A Sabesp pediu desculpas pelos transtornos e reforçou que segue à disposição pelos canais de atendimento: ligue gratuitamente para 0800-055-0195 ou envie uma mensagem de texto para o WhatsApp oficial no número (11) 3388-8000 ou acione a Agência Virtual pelo site www.sabesp.com.br.