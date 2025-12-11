SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e outras 43 ficaram feridas em um grave acidente na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté (SP), na madrugada desta quinta-feira (11).

Seis veículos colidiram durante um engavetamento. O caso ocorreu entre quatro caminhões, um ônibus e um carro por volta das 3h no km 107, na pista em direção ao Rio de janeiro.

O motorista do ônibus morreu no local com a batida. Segundo a RioSP, concessionária responsável pela rodovia, 38 vítimas tiveram ferimentos leves, enquanto outras cinco foram mais gravemente feridas e levadas ao Hospital Regional de Taubaté.

Ainda não há informações de quais veículos eram os 43 feridos. O UOL entrou em contato com a secretaria municipal de Saúde para saber o estado dos que foram hospitalizados.

Houve também um vazamento de combustível dos veículos envolvidos. Inicialmente, três faixas foram fechadas para atender o acidente. Até o momento, uma das faixas, a 3, segue interditada e há 20 km de congestionamento na região.

Não se sabe as circunstâncias do engavetamento. A perícia e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) ainda estão no local.