SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maior parque urbano de São Paulo, o Ibirapuera segue fechado nesta sexta-feira após danos causados pelos fortes ventos que atingiram a capital na quarta e quinta-feira.

Nova avaliação de segurança será realizada às 13h desta quinta-feira (11). Em comunicado, a Urbia, concessionária do parque, informou que a vistoria vai definir se a reabertura do local está autorizada.

Urbia não detalhou danos. O UOL procurou a assessoria para mais detalhes e aguarda retorno.

O UOL procurou os parques Villa-Lobos e Água Branca para saber como está a situação no local. Quando houver retorno, o texto será atualizado.

Já os 12 parques urbanos da Grande São Paulo fechados ontem serão reabertos para visitação nesta quinta-feira. Visitação estava suspensa na tarde de ontem devido a rajadas de vento, que chegaram a mais de 90 km/h. Protocolos preveem o fechamento preventivo quando há registro de ventanias superiores a 40 km/h.

Os parques que poderão ser visitados são: parque Maria Cristina, Parque Itaim Biacica, parque Engenheiro Goulart (PET), parque Vila Jacuí, parque Belém - Manoel Pita, parque da Juventude - Dom Paulo Evaristo Arns, parque Ecológico do Guarapiranga, parque Várzea do Embu (Embu-Guaçu), parque Chácara da Baronesa (Santo André), parque Jequitibá (Cotia), parque Gabriel Chucre (Carapicuíba) e parque Nascentes do Tietê (Salesópolis).

GRANDE SP TEM 1,5 MILHÃO DE IMÓVEIS SEM ENERGIA

Cerca de 1,5 milhão de imóveis ainda estão sem energia elétrica na manhã de hoje na Grande São Paulo. Equipes técnicas teriam trabalhado durante a madrugada para resolver a situação.

Só na capital paulista, são mais de 1 milhão de unidades consumidoras sem o serviço. Isso significa que cerca de 20% da cidade foi afetada, uma vez que a concessionária atende 5,8 milhões de imóveis no território.

Em Embu-Guaçu, mais de 60% do município estão sem luz. Em valores totais, são 14.267 pontos prejudicados de 22.874, ainda segundo informações da Enel.

CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) informou que 218 semáforos estão apagados pela falta de energia. O trânsito na cidade chega a 97 km de lentidão na zona sul, 36% acima do corriqueiro pela manhã. Em outras áreas da cidade, segundo a companhia, o trânsito está cerca de 5% acima do normal.

O UOL questionou a Enel sobre a previsão de normalização completa e aguarda retorno.