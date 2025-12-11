SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, registra 46 voos cancelados na manhã desta quinta-feira (11) em razão dos fortes ventos causados pelo ciclone que atingem o estado desde a quarta (10).

"Como reflexo das condições meteorológicas de ontem [quarta], com rajadas de vento de mais de 90 km/h, e por ajuste da malha aérea, há 31 chegadas e 15 partidas canceladas nesta manhã", afirmou a Aena, concessionária que administra o aeroporto.

Na quarta-feira (10), houve 88 chegadas e 93 partidas canceladas.

Passageiros relatam filas e saguão do aeroporto cheio e, em alguns casos, sem informação de quando será possível embarcar.

A concessionária, reforça que o aeroporto permanece aberto para pousos e decolagens nesta manhã, mas recomenda que os passageiros com viagens programadas entrem em contato com as companhias aéreas para verificar a situação do voo.