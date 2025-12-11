SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal faz operação na manhã desta quinta-feira (11) contra grupo criminoso que, segundo a investigação, usa o aeroporto internacional de Guarulhos para o envio de drogas ao exterior.

A quadrilha utilizava funcionários do setor de limpeza das salas VIP, que têm acesso a áreas restritas do aeroporto, para colocar clandestinamente cocaína nos setores internos do terminal e permitir o envio da droga ao exterior, de acordo com a PF.

São cumpridos dez mandados de prisão e outros dez de busca e apreensão em Guarulhos.

Durante as diligências foram apreendidos celulares e outros materiais que serão encaminhados à perícia criminal federal para continuidade das investigações.

Os investigados poderão responder por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico.

Procurada, a Gru Airport, responsável pelo terminal, não havia se manifestado até a publicação deste texto.

Tags:

PF