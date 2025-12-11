SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi flagrado agredindo a companheira, uma jovem de 19 anos, dentro de uma sala de cinema em Ubá (MG) no último domingo (7).

Uma câmera de segurança do local flagrou as agressões. Os dois estavam no Cine Ritz, na avenida Raul Soares, quando o agressor, 28, dá sucessivos tapas, puxões de cabelo e mordidas na vítima.

O suspeito teria batido na companheira, que está grávida, após ela receber uma ligação. De acordo com o relato dela para a Polícia Militar, ele pegou seu celular bruscamente assim que um número desconhecido ligou no meio do filme.

Ele começou a questioná-la sobre quem estaria ligando e fez ameaças de morte contra ela. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem forçou a companheira a se levantar da poltrona e a empurrou para fora da sala de exibição. Nesse momento, funcionários intervieram na situação e o homem foi embora.

A vítima foi atendida com ferimentos no Hospital Santa Isabel. Ela teve lesões, como hematoma no antebraço direito, outro na região do maxilar e um corte na pálpebra inferior direita.

Aos policiais, a jovem contou que tinha medo de terminar o relacionamento. A mulher disse que não se separou anteriormente pelo receio que de ele pudesse fazer algo contra ela, já que já havia sido ameaçada de morte outras vezes.

O agressor continua foragido. A Polícia Civil informou que a delegada responsável pelo caso, Fabrícia Noronha, pediu uma medida protetiva em favor da vítima, além de um exame pericial. A investigação segue para achar o suspeito.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.