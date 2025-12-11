SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A falta de energia causa transtornos em bairros de São Paulo. No Ipiranga, zona sul da cidade, um dos bairros mais afetados, moradores e comerciantes estão sem luz há mais de 24 horas e reclamam de prejuízo.

Parte da avenida Nazaré, uma das principais do bairro, foi afetada desde ontem. Mais da metade da via ficou sem energia. Os semáforos também estão apagados, e não há funcionários da CET para organizar o trânsito.

"Já perdi as coisas da geladeira", diz o economista João Carlos Carrasco, 75, que mora na avenida Nazaré. Ele está sem energia em casa desde 9h de ontem. Sem luz, as comidas estragaram na geladeira.

O morador diz que ligou 20 vezes para a Enel. Segundo Carrasco, em todas as ligações que fez para cobrar o restabelecimento de energia, a concessionária deu prazos de até duas horas para a volta da luz.

O dono de uma loja de chocolate afirma ter tido prejuízo de 50% das vendas. O empresário Oscar Ribeiro, 45, também foi afetado pela falta de energia. O apagão impactou diretamente as vendas de final de ano, período de maior movimento, segundo ele. "A Enel já nem atende mais as ligações. Há 2 anos, aconteceu a mesma coisa, e fiquei 4 dias sem luz", diz. Ribeiro conta que no passado chegou a alugar gerador, mas não tem condições de manter o aluguel. O UOL procurou a Enel sobre a crítica de Ribeiro e aguarda retorno.

O funcionário de uma obra afirmou que desde ontem estão sem energia elétrica no local. Para não interromper o trabalho, mantiveram apenas atividades que não dependem de luz.

A dona de uma ótica também reclama do impacto nas vendas. Silvia Prado, 39, precisou cancelar a entrega de produtos porque não consegue contato com as clientes.

Consulta médica foi suspensa. Os atendimentos do oftalmologista na ótica de Prado, ontem, foram cancelados, conta ela. "Sem luz, não dá para atender". Ela também ficou sem água, ontem, durante o dia. O serviço, no entanto, foi restabelecido no início da tarde.

A Enel foi consultada sobre a falta de luz no Ipiranga. O texto será atualizado assim que houver retorno.