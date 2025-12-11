SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O abastecimento de água da capital e de algumas cidades da Grande São Paulo segue afetado pela falta de energia elétrica causada pelas chuvas e vendavais que atingiram a região, informou a Sabesp. Problema começou nesta quarta-feira (10) e segue sem solução.

Diversas regiões enfrentam o desabastecimento porque a falta de eletricidade impede o bombeamento de água no sistema. Residências de mais de nove localidades enfrentam o problema na capital.

Na cidade de São Paulo, foram impactadas as seguintes regiões:

- Americanópolis, zona sul;

- Cangaíba, zona leste;

- Parelheiros, zona sul;

- Parque do Carmo, zona leste;

- Parque Savoy, zona leste;

- Sacomã, zona sul;

- Vila Clara, zona sul;

- Vila Formosa, zona leste;

- Vila Romana; zona oeste;

Bairros próximos a essas regiões também podem ter sido prejudicados. Segundo a Sabesp, isso ocorre porque os reservatórios instalados nesses locais atendem áreas vizinhas.

A Região Metropolitana também foi impactada. Os municípios totalmente afetados são: Itapecerica da Serra, Guarulhos, Cajamar, Mauá e Santa Isabel. Parte das cidades de Cotia (região do Atalaia) e São Bernardo do Campo (região do Baeta Neves) também foram afetados pela falta de energia.

Em alguns locais a energia foi reestabelecida, mas a recuperação do abastecimento está acontecendo aos poucos. Os locais são: Vila Mariana e Morumbi, na zona sul da capital, Santo André, no ABC paulista, e o bairro de Vila Iracema, em Osasco, na região metropolitana. Os bairros próximos a essas regiões também foram prejudicados.

O longo tempo sem eletricidade para bombear a água impactou bastante o sistema, informou a Sabesp. Segundo a companhia, assim que o bombeamento é retomado, a água volta a fluir pelas tubulações, reabastecendo as caixas-d'água de cada casa e edifício no caminho, por isso a recuperação é gradativa.

A empresa pede que os moradores usem a água das caixas-d'água de forma racional. As casas que têm o dispositivo podem sentir menos os efeitos do problema.

A Sabesp disse estar em contato com a Enel para acompanhar os trabalhos de restabelecimento da eletricidade. Mais de 1,4 milhão de residências estão sem energia em São Paulo e região metropolitana, segundo a concessionária de energia elétrica.

A capital é o município mais afetado pela falta de luz, com mais de 1 milhão de clientes afetados. Santo André aparece na segunda posição, com mais de 58 mil afetados. Em Embu-Guaçu mais de 22 mil foram afetados -o que corresponde a 96,99 % dos clientes do município.

Bombeiros registraram nesta quarta-feira (10) 1.642 chamados para quedas de árvores em todo estado de São Paulo. Houve 26 chamados para desabamentos e cinco chamados para alagamentos e enchentes.

Em nota, a Enel diz que mobilizou mais de 1.500 equipes para atuar no restabelecimento dos cerca de 2 milhões de clientes que tiveram o fornecimento afetado. "Desde ontem [10] até as 5h de hoje [11], mais de 500 mil clientes afetados tiveram o fornecimento normalizado. No momento, há 1,5 milhão de clientes impactados."