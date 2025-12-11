SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diversas ruas do Brás, principal polo de comércio popular da cidade de São Paulo, estão sem energia elétrica há mais de 24 horas. A Enel informou à reportagem que ainda não há previsão para normalização completa.

Lojistas dizem que o transtorno é ainda pior já que ocorre há duas semanas do Natal, época em que o movimento na região cresce. Desde quarta-feira (10), ruas tradicionais do Brás, como a Barão de Ladário, João Teodoro, Mendes Gonçalves e parte da Silva Teles estão sem o fornecimento de energia.

Sensação é dia perdido, lamentam os proprietários. Lauro Pimenta, vice-presidente da Associação de Lojistas do Brás, classificou a situação como lamentável.

"Você não vê um caminhão da Enel trabalhando para resolver o problema, é uma região comercial, no fim do ano, isso faz São Paulo perder atratividade, tem gente que vem de longa para fazer compras. É um dia perdido", afirmou Pimenta.

Dezenas de lojistas foram afetados com apagão, que começou na quarta-feira. A comerciante Karla Arthuso, que tem loja de roupa infantil na região há mais de 40 anos, disse que nunca viveu algo assim. "Eu não me lembro de ter ficado mais de 24 horas sem energia. É um absurdo, estamos tentando trabalhar no escuro, mas é precário", lamentou.

Comerciante diz que mantém loja aberta, mas sistema de pagamento não funciona. Karla criticou a falta de retorno da Enel ao não estabelecer um prazo para a resolução do problema. "É a pior época do ano para acabar a energia, com todos os preparativos para o Natal, o Brás essa semana estava bem cheio, perder dois dias de venda é um prejuízo que não dá para recuperar depois", disse em entrevista à reportagem.

Lojistas tentam alugar gerador, mas sistema elétrico dos imóveis não permite funcionamento. "Não é simples instalar um gerador. Por enquanto, o que estamos fazendo é manter a loja aberta, com pagamento no Pix ou dinheiro, porque as maquininhas não funcionam, o sistema de vendas também não, estou deixando a desejar no atendimento ao meu cliente", contou Karla.

GRANDE SP TEM 1,4 MILHÃO DE IMÓVEIS SEM LUZ

Até a noite desta quarta, eram 2,2 milhões de clientes sem energia. De acordo com dados da Enel, atualizados às 11h28 desta quinta-feira (11), esse número diminuiu para 1,47 milhão. Equipes técnicas teriam trabalhado durante a madrugada para resolver a situação.

Só na capital paulista, são mais de 1 milhão de unidades consumidoras sem o serviço. Isso significa que cerca de 20% da cidade foi afetada, uma vez que a concessionária atende 5,8 milhões de imóveis no território.

A presença do ciclone no litoral do Rio Grande do Sul deve continuar interferindo no clima em São Paulo. Não há previsão de chuvas significativas sobre o estado e a tendência é que as temperaturas se elevem ao longo do dia. Na faixa leste, as temperaturas máximas variam entre 26°C e 30°C e, no restante, variam entre 30°C e 34°C.

Quatro pessoas ficaram feridas na capital, segundo a Defesa Civil estadual. As vítimas sofreram apenas ferimentos leves após queda de árvores ou de galhos.

Morte em Campos do Jordão, no interior do estado. A Defesa Civil municipal confirmou que a morte se deu após o desabamento de um imóvel por conta da ventania.