SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com falta de energia, unidade do Sesc disponibilizou hoje tomadas para moradores da região da Vila Mariana carregarem aparelhos.

Unidade da Vila Mariana disponibilizou 12 tomadas para carregarem aparelhos. Ao todo, havia oito tomadas, mas a administração do local cedeu uma "torre" com cinco pontos adicionais.

Pessoas vão se revezando, apesar da demora para obter carga máxima dos dispositivos. Os aparelhos mais carregados são smartphones e laptops, o que pode levar mais de uma hora para carregar. Segundo a advogada Silvia Zago, enquanto carrega, "a gente fica socializando".

"A demanda por tomadas está intensa". A advogada disse que há pontos da Vila Mariana sem energia elétrica desde ontem por volta das 11h e que acabou descobrindo que o local, graças a geradores, tinha energia e estava disponibilizando pontos de carregamento. "Neste momento, o Sesc está 'salvando' vidas e empregos por aqui", afirmou.

APAGÃO NA GRANDE SÃO PAULO

Desde ontem, fortes ventos danificaram a rede elétrica deixando milhões sem energia. A concessionária Enel estima que cerca de 1,3 milhão de imóveis ainda estão sem energia hoje. Muitos clientes estão há dezenas de horas sem luz em casa.

Enel informou que trechos inteiros da rede elétrica foram danificados e precisam ser reconstruídos. Isso tem afetado o fornecimento de energia em diversos pontos da Grande São Paulo. As fortes rajadas, que atingiram até 98 km/h, derrubaram árvores e lançaram galhos e outros objetos sobre a rede.