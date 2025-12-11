SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um relatório da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) apontou que 16 praias do litoral paulista estão impróprias para banho.

Das 175 praias monitoradas, 16 estão irregulares para nado. A informação é do Mapa de Qualidade das Praias, que é atualizado semanalmente com a classificação de cada uma delas em duas categorias, própria ou imprópria.

Isso significa que as 16 estão com a qualidade da água comprometida. Segundo a Cetesb, a equipe técnica mede o nível da densidade de bactérias fecais e constata se há ou não risco considerável de contaminação para os banhistas.

Além de possíveis bactérias, as praias podem ser consideradas impróprias por outros motivos: pela presença de óleo devido a derramamentos de petróleo, ocorrência de maré vermelha, floração de algas potencialmente tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela água.

Municípios com situação mais crítica costumam ser Santos, São Vicente e Praia Grande. De acordo com o órgão, o litoral norte apresenta melhores condições de balneabilidade em relação à Baixada Santista por estar mais afastado dos centros urbanos.

VEJA LISTA DE IMPRÓPRIAS

Praia Itaguá em Ubatuba;

Praia Prainha em São Sebastião;

Praia Sino em Ilhabela;

Praia Itaguaçu em Ilhabela;

Praia Feiticeira em Ilhabela;

Praia Boiçucanga em São Sebastião;

Praia Enseada em Bertioga;

Praia Perequê no Guarujá;

Praia José Menino em Santos;

Praia Gonzaguinha em São Vicente;

Praia Prainha em São Vicente;

Praia Vila Tupi em Praia Grande;

Praia Maracanã em Praia Grande;

Praia Vila Caiçara em Praia Grande;

Praia Balneário Flórida em Praia Grande;

Praia Jardim Solemar em Praia Grande.