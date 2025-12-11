SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um relatório da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) apontou que 16 praias do litoral paulista estão impróprias para banho.
Das 175 praias monitoradas, 16 estão irregulares para nado. A informação é do Mapa de Qualidade das Praias, que é atualizado semanalmente com a classificação de cada uma delas em duas categorias, própria ou imprópria.
Isso significa que as 16 estão com a qualidade da água comprometida. Segundo a Cetesb, a equipe técnica mede o nível da densidade de bactérias fecais e constata se há ou não risco considerável de contaminação para os banhistas.
Além de possíveis bactérias, as praias podem ser consideradas impróprias por outros motivos: pela presença de óleo devido a derramamentos de petróleo, ocorrência de maré vermelha, floração de algas potencialmente tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela água.
Municípios com situação mais crítica costumam ser Santos, São Vicente e Praia Grande. De acordo com o órgão, o litoral norte apresenta melhores condições de balneabilidade em relação à Baixada Santista por estar mais afastado dos centros urbanos.
VEJA LISTA DE IMPRÓPRIAS
Praia Itaguá em Ubatuba;
Praia Prainha em São Sebastião;
Praia Sino em Ilhabela;
Praia Itaguaçu em Ilhabela;
Praia Feiticeira em Ilhabela;
Praia Boiçucanga em São Sebastião;
Praia Enseada em Bertioga;
Praia Perequê no Guarujá;
Praia José Menino em Santos;
Praia Gonzaguinha em São Vicente;
Praia Prainha em São Vicente;
Praia Vila Tupi em Praia Grande;
Praia Maracanã em Praia Grande;
Praia Vila Caiçara em Praia Grande;
Praia Balneário Flórida em Praia Grande;
Praia Jardim Solemar em Praia Grande.