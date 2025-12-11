SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os fortes ventos que atingem diversas regiões do estado de São Paulo têm causado uma série de consequências, principalmente a falta de energia elétrica. Milhares de pessoas estão sem luz devido a problemas na distribuição, geralmente provocados pela queda de objetos e galhos sobre a rede.

As falhas no fornecimento tendem a se intensificar durante períodos de mudanças climáticas bruscas, o que levou a Aneel a criar um ranking anual para avaliar o desempenho das distribuidoras de energia do país.

QUAIS SÃO AS CONCESSIONÁRIAS MAIS BEM AVALIADAS?

No relatório mais recente, a Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou os resultados referentes ao desempenho das distribuidoras em 2024. Os indicadores medem a duração e a frequência das interrupções (DEC e FEC), apresentam o ranking das concessionárias e mostram as compensações automáticas pagas aos consumidores quando os limites regulatórios são ultrapassados.

O estudo avaliou distribuidoras de pequeno e grande porte. Entre as que atendem menos de 400 mil consumidores, a melhor colocada foi a Pacto Energia (PR), seguida pela EFLJC (SC) em segundo lugar e Muxenergia (RS) em terceiro.

No grupo das concessionárias com mais de 400 mil consumidores, a campeã foi a Companhia Jaguari de Energia (CPFL Santa Cruz, SP). Em segundo lugar, empatadas, ficaram Energisa Paraíba (PB) e Energisa Rondônia (RO).

A CPFL Paulista (SP) aparece em quinto lugar. A empresa atende diversas cidades do interior paulista, como Campinas, Ribeirão Preto e Araraquara. Já a EDP Paulista -responsável pelo Vale do Paraíba, Litoral Norte e Alto Tietê- ocupa o 15º lugar.

A Enel (SP) aparece na 21ª posição, a mesma ocupada em 2023. No indicador de Desempenho Global de Continuidade (DGC), a concessionária registrou queda de 0,82 para 0,80. No total, são 31 avaliadas.

Entre as grandes distribuidoras, a que mais avançou em 2024 foi a Neoenergia Brasília (DF), que ganhou nove posições em relação a 2023. Na sequência aparece a CPFL Paulista (SP), com alta de sete posições, e a Neoenergia Elektro (SP), que subiu três.

Já entre as concessionárias que mais perderam desempenho estão a Enel RJ (RJ), a Enel CE (CE) e a RGE (RS). Todas apresentaram queda de seis posições no ranking em comparação ao ano anterior.

Criado em 2012, o ranking da Aneel funciona como um instrumento de incentivo. O objetivo é estimular as concessionárias a investirem continuamente na melhoria da qualidade do serviço prestado à população.