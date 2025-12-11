SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradores de São Paulo enfrentam transtornos e prejuízos em razão do longo período sem energia elétrica. Segundo balanço da Enel, no começo da tarde desta quinta-feira (11), 1,3 milhão de endereços continuam às escuras na capital paulista e nas demais cidades que fazem parte da concessão.

Clientes relatam perda de alimentos e banhos de água fria.

Paulo Paiva, 61, analista de sistemas é um deles. Há apenas três dias ele mudou-se de Jundiaí para a rua Jaboticabal, na Mooca, na zona leste, e está sem energia desde as 9h40 de quarta-feira (10).

"Eu acho que a mais rica cidade do Brasil ficar mais de seis horas sem energia é um descaso. O congelador descongelou, tive de jogar as carnes fora, é um descaso", afirma.

"Eu conheço o Brasil inteiro, todos os estados, e aqui me sinto em uma cidadezinha bem no interior do Nordeste ou do Norte. Nos Estados Unidos isso se resolve em três horas. É uma falta de estrutura e aqui é cidade grande. Na minha opinião, esse prefeito não é competente, já era para ter resolvido essas coisas. Fica discutindo que é responsabilidade do governo federal do governo estadual. Não quero saber se ideologia, quero que tenha luz, transporte, segurança, limpeza, que os serviços funcionem", comenta.

Ele e o pai, de 88 anos, estão esquentando água no fogão para conseguir tomar banho.

"Estamos tomando banho de canequinha. Além disso, não consigo sair de casa de carro porque o portão é elétrico e não tem como abrir de forma manual. Amanhã tenho de ir para Jundiaí fazer a vistoria e liberar o apartamento. Não sei o que fazer se não resolver até hoje à noite", disse.

A gerente de vendas Carla Mecca, 38, mora na rua Cambará, também na Mooca, e reclama de prejuízos pela falta de energia.

"Todas as carnes e aves natalinas que compramos estão estragando. Só eu gastei mais de R$ 700 no mercado. Chester, peru, fora o que minha mãe comprou e também a compra normal do mês", reclama.

Ela diz que está há mais de 24 horas sem eletricidade. "Eu, minha mãe e meu filho estamos tomando banho de água fria", conta.

A Enel não seu prazo para solucionar o problema na cidade. Já a Sabesp, afirmou, em nota, que o abastecimento de água está comprometido em parte de São Paulo e em algumas cidades da região metropolitana nesta quinta-feira (11) por falta de energia. De acordo com a Sabesp, a falta de eletricidade impede o bombeamento de água para as casas e isso faz com que o abastecimento esteja "muito afetado".