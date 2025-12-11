SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo ainda enfrenta os impactos de ventos de até 98 km/h registrados nesta quinta-feira (10). A instabilidade, contudo, não acabou e chuvas intensas podem atingir a capital e a Grande São Paulo ao longo do fim de semana, o que pode elevar o risco de alagamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

PREVISÃO PARA O FIM DE SEMANA

Segundo Michael Pantera, meteorologista do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), um sistema de baixa pressão deve se propagar sobre São Paulo entre sábado e domingo. "O sistema muda o tempo, provocando chuvas na forma de pancadas. Em alguns pontos, a chuva pode ser de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas de vento localizadas", afirmou ao UOL.

Vitor Takao Suganuma, do Climatempo, confirma a previsão. "Os temporais voltam a ganhar força em SP, e as rajadas de vento podem ocorrer durante os intervalos de chuva". Não se descarta a ocorrência de rajadas com até 60 e 70 km/h.

CENÁRIO FUTURO: TEMPESTADES MAIS FREQUENTES

Estudos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) indicam que a frequência de tempestades severas em São Paulo e Rio de Janeiro deve aumentar entre 20% e 30% entre 2025 e 2034. O levantamento, obtido pelo UOL, analisou dados de 2015 a 2024 e considera tempestades severas aquelas com fortes descargas elétricas e ventos capazes de causar danos significativos.

Embora representem apenas 1% das tempestades no país, elas correspondem a cerca de 5 mil eventos anuais com potencial de causar estragos relevantes, principalmente em áreas urbanas densamente povoadas.

O QUE ACONTECEU

O ciclone extratropical que passou pelo Sul do país provocou fortes rajadas de vento na capital paulista, causando queda de árvores, galhos e danos a estruturas frágeis. Segundo a Enel, mais de 1,28 milhão de clientes ainda estão sem energia elétrica, sendo que na capital são cerca de 940 mil unidades afetadas -quase 20% do total atendido pela concessionária. Durante a madrugada, equipes técnicas trabalharam para reduzir o número de imóveis sem serviço, que chegou a 2,2 milhões ontem à noite.

Até o momento, os ventos chegaram a 96,3 km/h, reforçando os riscos em áreas urbanas. A Defesa Civil segue em estado de alerta, com previsão de chuva volumosa, raios e possibilidade de granizo em toda a região metropolitana até amanhã.

Tags:

Tempestades