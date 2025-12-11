SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu após ser atingida por um muro na rua Cristóvão Jaques, no Jardim Sapopemba, zona leste de São Paulo, na tarde de quarta-feira (10).

O boletim de ocorrência feito pela Polícia Civil cita como causa provável da ocorrência o vendaval motivado por um ciclone extratropical que atinge a cidade.

"No caso, o muro caíra provavelmente em face das alterações climáticas recentes, bem como da ventania nesta data", diz trecho do documento ao qual a Folha teve acesso.

Claudineia Perri Castiglioni, 54, foi atingida pelo concreto por volta das 17h30. Ela foi levada por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) para o Hospital Geral de Sapopemba.

Conforme o registro de ocorrência, Claudineia teve fraturas nas pernas. A morte foi comunicada à polícia por um filho filho da vítima na noite de quarta.

Segundo a Guia de Encaminhamento de Cadáver assinada por um médico e repassada para a Polícia Civil, Claudineia chegou ao hospital com traumatismo craniano, fraturas no fêmur esquerdo e tornozelo direito.

Durante o atendimento ela teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.