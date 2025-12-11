RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A passagem de um ciclone extratropical por São Paulo provoca reflexos nos aeroportos de cidades como o Rio de Janeiro nesta quinta-feira (11).

Em nota, a concessionária RIOgaleão disse por volta das 15h40 que o aeroporto internacional do Galeão, na zona norte do Rio, teve 39 voos cancelados e recebeu 31 desviados de Congonhas e Guarulhos desde quarta (10). O balanço inclui chegadas e partidas.

Dos 39 cancelamentos, 19 ocorreram nesta quinta e 20 na quarta, segundo a empresa. "Em razão desse remanejamento aéreo, a malha segue em processo de ajuste", afirmou a concessionária.

Já o aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio, registrou o cancelamento de oito chegadas e 18 partidas nesta quinta, segundo informações atualizadas pela Infraero às 14h24.

Ainda de acordo com a empresa pública, na quarta, o terminal carioca teve 21 voos de chegada cancelados, além de 18 de partida.

"Grande parte dos cancelamentos ocorreu devido a restrições meteorológicas no aeroporto de Congonhas", disse a Infraero.

Nas redes sociais, usuários publicaram relatos reclamando de suposta dificuldade para obter suporte das companhias aéreas.

Em nota conjunta, a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e o MPor (Ministério de Portos e Aeroportos) afirmaram nesta quinta que monitoram o atendimento aos passageiros afetados pelos atrasos e cancelamentos.

"A suspensão de voos, em virtude da forte ventania, se deu para garantir a segurança dos passageiros e a segurança aérea como um todo", diz o comunicado.

A Anac e o ministério recomendam que os passageiros entrem em contato com as companhias para solicitar as assistências previstas na Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.

Caso não haja solução adequada, os usuários podem registrar reclamações na plataforma Consumidor.gov.br.

DIREITOS DOS PASSAGEIROS

Quando ocorre atraso, cancelamento ou interrupção de voo, o passageiro tem direito à assistência material gratuita, conforme o tempo de espera no aeroporto, contado a partir do momento da ocorrência, diz a nota da Anac e do MPor. Veja as regras abaixo.

A partir de uma hora: direito à comunicação (internet, telefone etc.)

A partir de duas horas: direito à alimentação (voucher, refeição, lanche etc.)

A partir de quatro horas: direito a serviço de hospedagem (somente em caso de pernoite no aeroporto) e transporte de ida e volta envolvendo o local da hospedagem

Para atrasos superiores a quatro horas, cancelamentos e interrupção do serviço, a empresa deve oferecer, para escolha pelo passageiro, as opções de:

Reacomodação em outro voo

Reembolso integral

Execução do serviço por outra modalidade de transporte, conforme o caso

De acordo com Anac e MPor, a reacomodação deve ser gratuita e ocorrer na primeira oportunidade, em voo próprio ou de outra empresa aérea, com data e horário mais próximos aos do voo original.

Se essa alternativa não for conveniente ao passageiro, ele pode optar por outro voo da mesma empresa em data e horário de sua preferência, sem custos adicionais, segundo os órgãos.

Mais informações podem ser obtidas no site da Anac.

O QUE DIZ A AZUL

Em nota, a Azul disse que, devido às condições meteorológicas no Sul e no Sudeste na quarta e nesta quinta, diversos voos precisaram ser cancelados ou alternados para outros aeroportos.

As alterações afetaram também voos em outras regiões em função do sequenciamento das operações das aeronaves.

"A companhia ressalta que os clientes impactados estão recebendo a assistência prevista na Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Em razão do ocorrido, a Azul recomenda que seus clientes fiquem atentos às notificações enviadas por e-mail, SMS e WhatsApp, além de acompanhar suas reservas no site www.voeazul.com.br ou aplicativo da empresa", declarou.

A companhia disse que está flexibilizando a política de remarcação para minimizar os impactos aos passageiros.

Segundo a Azul, clientes com passagens emitidas para os dias 11 e 12 de dezembro podem alterar suas viagens até o dia 18 de dezembro gratuitamente.

Além disso, se optarem pelo cancelamento do voo, podem manter o crédito integral do valor pago para utilizá-lo em outra oportunidade, em até um ano a partir da data de emissão dos bilhetes.

O QUE DIZ A LATAM

A Latam disse que precisou cancelar ou reprogramar voos desde quarta por condições climáticas adversas no estado de São Paulo, especialmente nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos.

A empresa orienta que o cliente consulte o status do seu voo antes de se dirigir ao aeroporto e altere a sua viagem se necessário. "Esse procedimento pode ser feito diretamente na seção Minhas Viagens do aplicativo Latam ou diretamente no site latam.com", afirmou.

"Caso o voo tenha sido afetado, o cliente poderá fazer alterações em seu voo por até um ano sem custo ou solicitar reembolso da passagem. O procedimento pelo aplicativo ou site é rápido, simples, e com as mesmas funções oferecidas no call center", acrescentou.

A Latam disse que clientes que não residem em São Paulo e necessitem de acomodação por conta de voos afetados podem permanecer na fila para atendimento ou reservar hotel e transporte por meios próprios.

"Nesse segundo caso, o cliente deve guardar o seu comprovante de pagamento para que a companhia possa proceder com o reembolso. Basta escrever para a Latam pelo WhatsApp (+56 9 68250850) e não é necessário fazer isso de imediato", promete a companhia.

Ainda de acordo com a Latam, o cliente de voo com origem, destino ou conexão em São Paulo que não foi cancelado entre 10 e 12 de dezembro também pode alterar a data de sua viagem sem custo para viajar dentro dos próximos 15 dias.

"Essa alteração deve ser realizada antes da partida do voo original e é uma medida que ajuda a descongestionar os aeroportos e liberar assentos para quem realmente necessita viajar nestas datas", afirmou.

O QUE DIZ A GOL

A Gol afirma que, nesta quinta-feira, as operações seguem "regulares" nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos.

Segundo a companhia, devido às condições meteorológicas no estado de São Paulo, "alguns voos" foram cancelados ou sofreram atrasos na quarta. Como consequência, novos atrasos podem ocorrer ao longo desta quinta.

"Para maior comodidade, clientes impactados pelos atrasos e cancelamentos de ontem (10/12) que tenham disponibilidade para alterar seu voo podem fazê-lo sem custos adicionais. A mudança é autorizada dentro da validade do bilhete, mantendo a mesma origem e destino, e não é necessário comparecer ao aeroporto para realizá-la", afirma a empresa em nota.

Caso o cliente opte por remarcar a viagem, deve entrar em contato com a Central de Relacionamento da Gol através do chat por meio do site voegol.com.br ou pelo telefone 0300 115 2121.