SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de São Paulo disse ter detido e levado para a delegacia nesta quinta (11) três funcionários da Enel suspeitos de terem cobrado propina para religar a energia de um condominío em Diadema, na região metropolitana da capital paulista.

O caso aconteceu em meio ao apagão que atinge a Grande São Paulo desde a quarta (10), que deixou mais de 2 milhões de imóveis sem energia.

Procurada, a concessionária disse que os serviços de atendimento a emergências -como reparos na rede da distribuidora para restabelecimento de energia- não estão sujeitos a cobrança individual ao cliente. "A companhia reforça que qualquer exigência de pagamento para reparos na rede elétrica da distribuidora, para restabelecimento de energia, está fora das regras de conduta da companhia", afirma a nota

A Enel não confirmou se os suspeitos são seus funcionários.

Os policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência em um prédio na rua São Pedro, no centro de Diadema. Ao chegar ao local, moradores disseram que uma equipe da Enel que estava no condomínio teria pedido inicialmente R$ 300 para religar a luz. Depois, o valor teria subido para R$ 1.000.

Os três então foram levados para o 3° DP de Diadema para serem ouvidos. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

