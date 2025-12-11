PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 19 anos, grávida, foi agredida pelo companheiro durante uma sessão de cinema na cidade de Ubá (MG), a 245 km de Belo Horizonte. O homem, que tem 28 anos e é pai do bebê, agrediu a jovem com mordidas, puxões de cabelo e socos e tapas no rosto.

O caso ocorreu no domingo (7). O suspeito fugiu após funcionários do cinema intervirem no ataque e ainda não foi encontrado pelas autoridades.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, a agressão começou quando o suspeito viu uma ligação de um número desconhecido no celular da vítima e tomou o aparelho dela. Além dos golpes físicos, ele também teria ameaçado matar a companheira.

A agressão foi registrada pelas câmeras do circuito interno de monitoramento da sala do Cine Ritz, localizado na Avenida Raul Soares, no centro da cidade.

O homem, que não teve a identidade divulgada, também a obrigou a sair da sala de cinema a empurrões. Nesse momento, a equipe do cinema viu o ocorrido e foi prestar socorro à vítima.

Ela foi encaminhada para atendimento hospitalar, com hematomas no rosto e no antebraço, além de um corte na pálpebra. Não há informações sobre o seu tempo de gestação.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Ubá. À polícia, ela relatou que tinha medo de terminar a relação por causa de outras ameaças de morte que já havia recebido.