RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um turista americano suspeito de agredir a namorada em um elevador na zona sul do Rio de Janeiro virou réu em decisão do Tribunal de Justiça nesta quinta-feira (11), após denúncia do Ministério Público fluminense.

As agressões à mulher, que também é americana, foram registradas pela câmera do elevador do prédio onde o casal estava hospedado, em Botafogo. As imagens mostram que o suspeito deu socos no rosto e no corpo da vítima. Eles estavam em um relacionamento havia cinco anos.

O caso aconteceu no dia 26 de outubro. Os moradores do prédio onde o casal estava hospedado ouviram as agressões e acionaram a Polícia Militar, que prendeu o suspeito em flagrante.

A Promotoria ajuizou denúncia no dia 29 de outubro pedindo, além da prisão, pagamento de indenização pelo dano à mulher.

O nome do turista não foi divulgado e a reportagem não conseguiu contato com a defesa. Segundo o Ministério Público, o suspeito participou de audiência de custódia na terça (9) e a defesa solicitou a devolução do passaporte, o que foi negado.