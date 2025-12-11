SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um protesto bloqueia a rodovia Anhanguera na chegada a São Paulo no início da noite desta quinta-feira (11). O motivo da manifestação não foi informado.

Segundo os bombeiros, os manifestantes colocaram fogo em madeira na altura do km 20, em Osasco, o que bloqueou o trânsito.

Uma viatura foi enviada ao local e não há informações de vítimas.

De acordo com a concessionária AutoBAn, que administra a rodovia, às 19h30 havia 4 km de congestionamento.

Questionada sobre o acionamento da polícia ao local, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) não respondeu até a publicação deste texto.

A rodovia Anhanguera é um dos principais acessos ao interior do estado. A estrada, que passa pela região de Campinas, entre outros, chega à de Ribeirão Preto.