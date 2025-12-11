RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um meteoro cruzou o céu do Nordeste na noite de segunda-feira (8) e foi registrado por câmeras de monitoramento do astrofotógrafo Alexsandro Mota, em Conceição do Coité, a cerca de 210 km de Salvador (BA).

O clarão pôde ser observado por moradores de diferentes cidades do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Bahia e Piauí, segundo relatos recebidos por Mota e por redes de observadores.

No vídeo em que divulgou o registro, o astrofotógrafo afirma que o objeto se tratava de "um grande meteoro" que entrou na atmosfera terrestre a altíssima velocidade. "Esses fenômenos ocorrem quando uma rocha espacial, que pode variar de alguns centímetros a vários metros de diâmetro, entra na atmosfera em velocidades de milhares de quilômetros por hora", explicou.

Mota afirma que as características observadas descartam a hipótese de lixo espacial. "Nesse caso, tivemos um meteoro de poucos segundos e muito rápido, além de não apresentar fragmentação significativa. Geralmente um lixo espacial é bem mais lento e se fragmenta no céu", disse.

Ainda segundo o astrofotógrafo, a passagem do objeto provocou um aumento repentino de luminosidade, "transformando a noite em dia" por alguns instantes.

A Bramon (Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros) confirmou que o evento foi registrado em seu sistema sob o ID 9537-2025. A página reúne 19 relatos enviados por observadores e câmeras automáticas distribuídas em Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí e Pernambuco.

A rede ainda analisa os dados para determinar detalhes como trajetória, altitude da explosão e eventual fragmentação. Até agora, não há indicação de que partes do meteoro tenham atingido o solo.

O material coletado por Mota deve ser incorporado às análises da rede.