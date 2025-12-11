SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem morreu ao mexer em uma árvore na rua Piauí, em Higienópolis, região central de São Paulo.

Conforme a prévia do boletim de ocorrência, o zelador de um edifício removia galhos de uma árvore na calçada, quando o homem se aproximou para ajudar.

A vítima então pegou uma serra elétrica pequena e a escada de um condomínio. Segundo o registro de ocorrência, ele caiu de forma repentina no asfalto. Ainda não se sabe o que causou a queda.

Testemunhas e a síndica de um edifício chamaram o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência). Os socorristas foram ao endereço e constataram a morte no local.

O morto foi identificado como Nivaldo Gomes da Silva, 52.

O caso foi registrado no 78º DP (Jardins).