RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma operação da Polícia Civil da Bahia prendeu 46 pessoas nesta quinta-feira (11) em seis estados, entre elas um capitão da Polícia Militar. Mauro Grunfeld foi preso em casa, no bairro da Graça, em Salvador. Ele é investigado por participação em um esquema que abastecia facções criminosas com armas e teria atuação ligada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro.

O capitão Grunfeld já havia sido preso em maio e julho de 2024, mas respondia em liberdade. A Folha de S.Paulo não conseguiu contato com sua defesa até a publicação desta reportagem.

Em nota, a PM afirmou que a Corregedoria cumpriu o mandado por entender que é necessário aprofundar as investigações sobre o possível envolvimento do oficial nos crimes e reiterou que mantém compromisso com a legalidade e a disciplina institucional.

Mais de 20 suspeitos foram presos na capital baiana, em Feira de Santana, Lauro de Freitas, Camaçari, Porto Seguro e Eunápolis. Também ocorreram prisões em Sergipe, Pernambuco, Espírito Santo e São Paulo.

A ação coordenada pelo Deic (Departamento Especializado de Investigações Criminais) mirou atingir a cadeia de comando de um grupo apontado como responsável por movimentações milionárias e crimes como homicídios, disputas territoriais e tráfico interestadual. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 100 milhões vinculados aos investigados.

De acordo com os investigadores, o esquema criminoso utilizava pequenos comércios e empresas de fachada para mascarar a origem do dinheiro ilícito, além de recorrer a laranjas, entre eles beneficiários de programas sociais que movimentaram até R$ 2 milhões.

O delegado Thomas Galdino, diretor do departamento, afirmou que parte dos suspeitos presos em São Paulo admitiu que transportaria drogas para Paris, na França, o que indica possível conexão do grupo com o tráfico internacional.

Durante o cumprimento dos mandados, equipes encontraram dois laboratórios de entorpecentes, sendo um em Porto Seguro e outro no bairro Stella Maris, em Salvador. Os agentes também apreenderam dois fuzis, munição, computadores, registros contábeis, maquinários usados no preparo de drogas e diferentes tipos de entorpecentes.

Além disso, foram apreendidos 30 aparelhos de celular; mais de R$ 35.000 em dinheiro; três veículos e três motocicletas; e joias de ouro. Todo o material recolhido será periciado para incluir nas investigações.

A operação contou com apoio de setores de inteligência da Secretaria da Segurança Pública, do Departamento de Polícia Técnica, da Polícia Militar, da Polícia Federal e da Secretaria de Administração Penitenciária.

