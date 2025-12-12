(FOLHAPRESS) - Apagão em São Paulo gera caos em aeroportos, Moraes decreta perda do mandato de Carla Zambelli e outras notícias para começar esta sexta-feira (12).
ENERGIA SP
Dois dias após ciclone, São Paulo ainda tem mais de 800 mil imóveis sem energia. Na capital paulista, número de afetados pelo problema ultrapassa 600 mil clientes.
ENERGIA SP 2
São Paulo registra corrida por geradores.
AEROPORTOS
Apagão gera caos em aeroportos com cancelamentos de voos.
CLIMA
Ventania do ciclone chega ao fim e chuva deve voltar na capital paulista.
POLÍTICA
Alexandre Moraes anula votação que salvou Zambelli e manda Motta dar posse a suplente.
BANCO MASTER
Master contratou escritório da família de Moraes por R$ 3,6 mi ao mês, diz jornal.
AMBIENTE
Acordo de Paris faz 10 anos e evidencia incompetência de países diante da mudança climática.
CORREIOS
Correios vão à Justiça por falta de acordo com funcionários sobre salários e benefícios. Estatal quer flexibilizar cláusulas que excedem garantias previstas na CLT.
TRABALHO
Fim da escala 6x1 requer diálogo, e aprovação pode vir em 2026, diz senador Paulo Paim, autor da PEC.
ELEIÇÕES 2026
Kassab defende Tarcísio para a Presidência e descarta aliança com Flávio no primeiro turno.
MÉXICO
Congresso do México aprova aumento de tarifas contra Brasil, China e outros países.
EDUCAÇÃO
USP decide demitir professor acusado de abuso sexual por alunos.