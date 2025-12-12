SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A passagem do ciclone extratropical pela região Sul do país provocou um vendaval entre quarta (10) e quinta-feira (11) na cidade de São Paulo, derrubando árvores e deixando um caos com a queda da energia elétrica em mais de 2,2 milhões de residências.

E o grande responsável por esse cenário foi o vento, que soprou com rajadas frequentes e fortes em todas as regiões.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a rajada mais forte foi de 98,1 km/h, registrada às 12h40 de quarta-feira na estação meteorológica Lapa-Leopoldina.

Essa marca, no entanto, não é a maior do ano, título que cabe a uma ventania do dia 22 de setembro, quando foi registrado na mesma estação 100,8 km/h às 14h10.

Este, por sinal, é o recorde registrado nas 33 estações meteorológicas do CGE desde 2006, juntamente com o dia 24 de janeiro de 2018, no mesmo local.

Os 98,1 km/h de quarta-feira também se igualam à mesma marca do dia 18 de outubro de 2016, na estação Santana/Carandiru.

Confira abaixo as dez rajadas de vento mais rápidas já registradas pelo CGE.

OS ÚLTIMOS GRANDES APAGÕES NA GRANDE SÃO PAULO

- 3.nov.23: Diversas regiões de São Paulo registraram um rastro de destruição durante aquela tarde devido a um temporal acompanhado de rajadas de vento acima de 100 km/h e granizo. Ao menos três mortes foram confirmadas pela Defesa Civil e pelos Bombeiros. Mais de 110 horas após o temporal, cerca de 11 mil imóveis continuavam, às 10h de quarta (8), sem energia elétrica na região metropolitana da capital, provocando protestos de moradores.

- 18.mar.24: Um apagão causou interrupções no fornecimento de energia, chegando a afetar o abastecimento de água. Segundo a Enel, uma ocorrência na rede subterrânea que atende o bairro de Higienópolis provocou interrupção por volta das 10h30. No início da manhã desta terça-feira (19) ainda havia relatos de falta de luz.

- 11.out.24: A cidade sofreu um grande apagão após um forte temporal, afetando mais de 2 milhões de residências. Algumas áreas levaram mais de uma semana para ter o serviço totalmente restabelecido. A Controladoria-Geral da União (CGU) concluiu mais tarde que a Enel falhou em seus planos de contingência durante este e outros eventos de 2024.

- 21.dez.24: Outro evento de grande escala ocorreu entre sexta (20) e sábado (21), derrubando dezenas de árvores, alagando vias e provocando transbordamentos de córregos. Na região metropolitana da capital, aproximadamente 666 mil clientes Enel chegaram a ficar sem luz. Segundo a empresa, 70% das ocorrências foram causadas pelo contato dos fios com a vegetação. Até as 20h do sábado, quase 88 mil residências continuavam sem energia.

- 10.dez.25: No caso atual, os ventos de quase 100 km/h deixaram mais de 2,2 milhões de imóveis sem energia na Grande São Paulo, com cerca de 1,3 milhão ainda no escuro mais de 24 horas depois.

AS MAIORES RAJADAS DE VENTO NA CIDADE DE SÃO PAULO

_Velocidade em km/h_

- 100,8 - 24.jan.18 - Lapa-Vila Leopoldina, às 14h50

- 100,8 - 22.set.25 - Lapa-Vila Leopoldina, às 14h10

- 98,1 - 18.out.16 - Santana/Carandiru, às 14h40

- 98,1 - 10.dez.25 - Lapa-Vila Leopoldina, às 12h40

- 94,1 - 30.jan.19 - Santana/Carandiru, às 16h

- 94,1 - 3.nov.23 - Santana/Carandiru, às 16h30

- 92,0 - 22.set.25 - Santana/Carandiru, às 14h20

- 91,4 - 3.nov.18 - Santana/Carandiru, às 19h20

- 89,3 - 20.fev.16 - Santana/Carandiru, às 17h20

- 87,3 - 11.out.24 - Lapa-Vila Leopoldina, às 19h40

_Fonte: Estações meteorológicas automáticas do CGE da Prefeitura de São Paulo, desde 2006_