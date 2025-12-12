SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três policiais militares estão internados em estado grave na UTI do Hospital das Clínicas após uma explosão ocorrida durante o atendimento a uma ocorrência de tentativa de suicídio na zona norte de São Paulo. O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (8), na Travessa Viário, no bairro do Jaraguá.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender uma ocorrência envolvendo uma mulher que ameaçava tirar a própria vida. Uma viatura foi deslocada ao endereço, e as equipes tentaram negociar e acalmar a mulher, que apresentava fala desconexa.

Diante da falta de resposta e do forte cheiro de gás, os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros. Com o risco iminente de explosão, a equipe forçou a entrada na residência onde a mulher estava. Instantes depois, ocorreu a explosão que atingiu policiais, bombeiros e a moradora da casa.

Sete pessoas ficaram feridas, entre elas os policiais, um bombeiro e moradora. Todos foram socorridos e encaminhados a hospitais da região. Os policiais militares seguem internados.

No 72º Distrito Policial, o delegado Deivison Souza Areas registrou a ocorrência e elaborou o auto de prisão em flagrante por tentativa de homicídio. Após receber atendimento médico, a mulher permaneceu inicialmente sob escolta policial. No entanto, após audiência de custódia, a Justiça determinou sua liberação.

Em nota, a Polícia Militar lamentou o ocorrido, informou que presta apoio às vítimas e seus familiares e destacou que acompanha o estado de saúde dos agentes feridos.

As vítimas são o tenente Ralf Barbosa Araújo, os sargentos Thiago Vinicius Veiga e César, todos em estado grave no Hospital das Clínicas. E também foram atingidos o cabo Fábio, levado ao Hospital da Brasilândia, além do cabo Elismar Moreira Rocha e do soldado Kleber Lucas da Silva Santos, encaminhados ao Hospital Geral de Penteado. O estado de saúde deles não foi informado.