SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dois dias de caos na região metropolitana de São Paulo provocado pelos efeitos do ciclone intertropical que passou pela região Sul do país, os próximos dias devem ter a diminuição dos ventos, mas a chuva deve voltar já a partir desta sexta (12).

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, um novo sistema de baixa pressão vai começar a atuar no estado. Assim, com a chegada da brisa marítima entre o final da tarde e o início da noite desta sexta, aumenta a nebulosidade e favorece a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas.

Em relação à temperatura, o CGE indica que o sol deve aparecer entre poucas nuvens, o que vai elevar a temperatura. Os termômetros devem variar das mínimas de 19°C às máximas que podem superar os 30°C, com índices de umidade atingindo valores próximos aos 45% nos horários mais quentes.

O órgão municipal prevê que o sábado (13) ainda deve começar com sol entre nuvens e temperaturas variando de 20°C de madrugada à máxima de 26°C.

A propagação do sistema de baixa pressão, porém, muda o tempo de vez no decorrer do dia, provocando chuvas na forma de pancadas. Há condições para pontos de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e quedas de árvores na Grande São Paulo.

O domingo (14) deve ser um dia bem parecido com o sábado, principalmente em relação à temperatura e às pancadas de chuva. No entanto, a previsão é que o volume da precipitação seja menor, o que não deve provocar tantos transtornos à população.

No interior de São Paulo, a tendência é de tempo aberto na maioria das regiões, mas também existe a possibilidade de pancadas isoladas principalmente no fim das tardes.

No Vale do Ribeira e em Santos, a variação de temperatura esperada nesta sexta é de 22°C a 36°C. No Guarujá, de 25°C a 36°C; em Bertioga, de 19°C a 35°C, e em Ubatuba, de 21°C a 34°C.

Em Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira, a previsão indica mínima de 15°C e máxima de 26°C. Em São José dos Campos, no vale do Paraíba, as marcas devem ser de 19°C e 34°C.

A variação deve ficar de 19°C a 34°C em Campinas, de 17°C a 31°C em Sorocaba e de 21°C a 30°C em Bauru.

Em Franca, a previsão é de variação de 20°C a 29°C; em Ribeirão Preto, de 21°C a 29°C; em Barretos, de 22°C a 29°C; em São José do Rio Preto, de 23°C a 29°C; em Presidente Prudente, de 22°C a 31°C; e em Araçatuba, de 23°C a 31°C.

PARANÁ TEM ALERTA VERMELHO PARA TEMPESTADE NESTA SEXTA

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta quinta um alerta vermelho, de grande perigo, para tempestade no oeste do Paraná até o fim desta sexta-feira. De acordo com os dados do instituto, a previsão é de chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, com ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo.

Assim, é grande o risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

Em toda a região Sul, o alerta é amarelo, com potencial para o temporal fazer estragos.