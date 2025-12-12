SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inep, órgão do MEC (Ministério da Educação), divulga nesta sexta-feira (12) o resultado do Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica). Pela primeira vez, os estudantes concluintes de medicina realizaram a prova.

Criado em abril deste ano pelo governo federal, o Enamed tem como objetivo avaliar a qualidade do ensino dos cursos de medicina do país e também ajudar na seleção de alunos para residências.

Em agosto, o MEC também anunciou que irá aplicar penalidades, como a suspensão da entrada de novos estudantes, a cursos de graduação de medicina mal avaliados no novo exame.

Para acessar o resultado do exame, o candidato deve acessar o site do Inep. Ao todo, mais de 96 mil participantes estavam habilitados para realizar a nova prova.

Com a nota obtida, o participante também poderá usar os pontos no Enare, que é realizado pela Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) para selecionar candidatos a vagas de residência médica.

A prova do Enamed foi baseada na matriz de referência do Enare.

O exame teve 100 questões de múltipla escolha, com conteúdos, habilidades e competências nas áreas previstas nos cursos de medicina, como: clínica geral, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina da família e comunidade, saúde mental e saúde coletiva.

Os candidatos também responderam a questionários.

Segundo o Inep, o exame também teve como objetivo a melhoria dos cursos, o fortalecimento do SUS e a unificação e transparência de um modelo padronizado de avaliação na área de medicina.

