SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, tem operação normal nesta sexta-feira (12), com apenas três voos cancelados até as 7h, sendo uma chegada e duas partidas canceladas, de acordo com a concessionária Aena.

Toda a infraestrutura operacional do aeroporto, diz a concessionária, está disponível, assim como todos os serviços para atendimento aos passageiros.

Contudo, a Aena orienta que os passageiros verifiquem a situação de seus voos diretamente com as companhias aéreas antes de se irem até o aeroporto.

Por causa dos fortes ventos que atingiram São Paulo na quarta-feira (10), com rajadas acima de 90 km/h, e dos ajustes necessários à malha aérea, houve um total 67 chegadas e 54 partidas canceladas durante a quinta-feira (11), totalizando 121 voos afetados.

Já na quarta-feira, ocorreram 181 cancelamentos, 88 chegadas e 93 partidas, segundo a Aena.