SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 37 anos morreu após sofrer parada cardiorrespiratória durante uma competição de comer melancia promovida pela recreação do São Pedro Thermas Resort, em São Pedro (SP), nesta quinta-feira (11).

O hóspede participava de uma atividade recreativa quando sofreu um mal súbito e entrou em parada cardiorrespiratória. A dinâmica realizada naquele momento era uma competição de comer melancia organizada pela equipe do resort. A prova consistia em comer a fruta rapidamente enquanto monitores acompanhavam a atividade na área da piscina.

Funcionários iniciaram as manobras de reanimação ainda no espaço aquático. Guarda-vidas do resort tentaram reverter a parada cardiorrespiratória até a chegada de bombeiros e da ambulância. A vítima foi levada com vida ao hospital da cidade, onde morreu após atendimento inicial de emergência.

O resort atribui o episódio a um mal súbito e não menciona engasgamento. Em nota enviada à reportagem, o estabelecimento disse que todos os procedimentos de emergência foram acionados imediatamente. O São Pedro Thermas Resort afirmou que mantém contato direto com a família e que está oferecendo suporte aos parentes do hóspede. O resort também declarou que preservará a privacidade dos envolvidos.

"Assim que nossa equipe tomou ciência da situação, todos os procedimentos de emergência foram imediatamente acionados, incluindo a prestação dos primeiros socorros e o chamado da ambulância para o atendimento adequado. O hóspede foi prontamente encaminhado ao hospital com vida, onde, lamentavelmente, veio a óbito. Estamos em contato direto com a família, oferecendo todo o acolhimento e suporte necessários neste momento de grande tristeza. Reiteramos nossa solidariedade e respeito aos familiares e amigos, preservando a privacidade de todos os envolvidos", diz a nota do São Pedro Thermas Resort.

A reportagem procurou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), para obter mais informações sobre o caso, mas até a publicação deste texto, o órgão não havia respondido aos questionamentos.