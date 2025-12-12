SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta sexta-feira (12) uma operação, nomeada como Trunfo Final, para prender 36 pessoas suspeitas de integrar um núcleo armado, logístico e financeiro do CV (Comando Vermelho).

Dos 36 mandados de prisão, 10 já foram cumpridos até o momento. Além deles, 72 mandados de busca e apreensão estão sendo feito em Anchieta, na zona norte do Rio, e eme Nilópolis e Mesquita, na Baixada Fluminense, de acordo com a Polícia Civil.

O braço da facção atua na comunidade Az de Ouro, em Anchieta, e era chamada de "Tropa do Cesar". A investigação, que durou cerca de um ano, apontou que eles eram responsáveis por portar armas, intimidar moradores, organizar ataques e garantir o domínio territorial da região.

Entre os alvos, estão membros diversos. A polícia informou que os 36 criminosos identificados são líderes operacionais, gerentes do tráfico, distribuidores de armas e responsáveis pela arrecadação e movimentação financeira.

O principal alvo é Rafael Silva Titara, o "Galo", que ainda não foi localizado. Ele é apontado como o chefe da "Tropa do Cesar". "Ele recentemente estava viajando na França e a gente já vem monitorando ele há algum tempo. Até o momento são 10 presos", falou o delegado Thiago Neves ao Bom Dia RJ.

Núcleo ajudava a manter o CV. A polícia afirmou que o núcleo financeiro da quadrilha realizava diversas transferências e movimentações financeiras destinadas a sustentar o tráfico local, abastecer o arsenal de guerra e financiar as atividades ilícitas.