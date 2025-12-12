SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um caminhão capotou no fim da madrugada desta sexta-feira (12) no Rodoanel Mário Covas, em São Paulo, que está parcialmente interditado devido ao acidente.

O veículo capotou por volta das 5h. O acidente ocorreu no km 55, pouco antes de um pedágio em Parelheiros, segundo o Corpo de Bombeiros.

O motorista do caminhão está preso nas ferragens. A concessionária SPMar e os bombeiros informaram que o homem, de 30 anos, está com as pernas e a pelve presas, mas consciente. Socorristas e uma aeronave foram ao local tentar retirá-lo.

Duas faixas e o acostamento estão interditados. Segundo informações da Artesp, o Mercedes Benz 1315 ainda está caído sobre as faixas 2 e 3.

Ainda não se sabe o que teria causado o tombamento. A reportagem entrou em contato com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) e aguarda retorno.