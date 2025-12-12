SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) informou que a cidade de São Paulo tem 167 semáforos apagados por falta de energia após o vendaval dos últimos dois dias.

Além dos que estão sem energia, dez estão apagados por falhas e três em amarelo piscante. Em nota, a CET informou que, devido a situação, 331 agentes de trânsito e 179 viaturas estão operando nas ruas da capital.

Nesta quinta-feira (11), eram 259 sinalizadores fora de funcionamento. Em 2019, a estimativa da Prefeitura de São Paulo era de que havia 5.895 intersecções semaforizadas e 603 semáforos amarelo intermitente ao longo de todo território.

Às 9h, a lentidão na cidade era de 442 km. A zona com mais trânsito é a Sul, com 148 km de tráfego travado, 33% acima do normal em outros dias. Nesta quinta, a situação estava ainda pior no mesmo horário, com 504 km ao todo devido aos semáforos apagados.

Em toda Grande São Paulo, são 791.327 imóveis afetados por falta de luz. Nesta quarta-feira (11), eram 2,2 milhões afetados e, até o início da noite desta quinta, esse número reduziu para 1 milhão, de acordo com dados da Enel.

Enel alega que, em alguns locais, o restabelecimento é "mais complexo". Em nota, a empresa disse que alguns casos envolvem a reconstrução da rede, com substituição de postes, transformadores e, por vezes, recondução de quilômetros de cabo.

Só na capital paulista, são quase 580 mil pontos sem o serviço. Ainda ontem, quase 20% da cidade estava no escuro. O valor, no entanto, reduziu para metade nesta sexta-feira (12) -o que significa que 10% do território seguem sem luz.

Na região metropolitana, Juquitiba é o município que enfrenta a situação mais crítica. No local, mais de 30% estão sem energia elétrica, o que corresponde a 5 mil imóveis de 17 mil totais, segundo informações da própria concessionária.