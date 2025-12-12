SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase 48 horas após terem ficado sem energia, milhares de moradores de São Paulo continuam sem previsão de retorno do serviço. A Enel passou a classificar esses casos como "alta complexidade" e não informa prazo para solucionar o problema.

Mais de 800 mil imóveis ainda enfrentam a falta de energia elétrica no estado de São Paulo após a passagem de um ciclone extratropical. A reportagem questionou a Enel sobre a falta de previsão para o retorno do serviço, mas não teve resposta.

O publicitário Leonardo Carvalho, 46, mora em frente à praça Olavo Bilac, no Campos Elíseos, região central da cidade, e conta que está sem energia desde às 10h de quarta-feira (10).

"No primeiro dia, a Enel ainda dava alguma previsão de retorno, que foi mudando de hora em hora. Agora, já não há nenhuma previsão e não consigo falar com nenhum atendente por telefone, no site só sou atendido por bots. É desesperador", conta.

Ele diz ter recebido uma mensagem da Enel informando que o caso do prédio dele faz parte de um "grupo de ocorrências mais complexas, que exige um tempo maior de reparo". A concessionária diz ainda que uma equipe já está trabalhando para restaurar a energia na região.

"Eles falam que uma equipe está trabalhando no local, mas não vi ninguém", diz.

Rafael Bezerra, 45, mora no Campos Elíseos e também está há quase 48 horas sem energia e recebeu a mesma mensagem da Enel.

"Recebi diversas mensagens informando que a equipe já está no local, mas nunca apareceu ninguém", conta.

Ele é professor de inglês e conta ter perdido dois dias de trabalho, já que dá aulas online. "Tive um prejuízo enorme já pela incompetência da Enel em restabelecer um serviço que é essencial."

Na rua da Mooca, na zona leste, moradores também estão há dois dias sem energia e sem previsão de retorno. Eles têm comprado gelo para não perder os alimentos que precisam ser refrigerados.

"A gente vai fazendo o que pode para minimizar o prejuízo. Já comprei cinco sacos de gelo e mesmo assim perdi alguns alimentos. Estou vendo de entrar com uma ação contra a Enel para ser ressarcida", disse Tamires Santos, 32.

A jornalista Talissa Silva, 27, também está desde a manhã de quarta sem energia em sua casa na rua Major Diogo, na Bela Vista, regão central de São Paulo. Ela diz ter recebido diversas mensagens da Enel, informando que uma equipe está no local para retomar o serviço e até agora nada foi feito.

"Desde quarta à noite, eles dizem que há uma equipe no local, mas ninguém viu nenhum funcionário ou carro da Enel. Já são mais de 48 horas sem energia e a comunicação é péssima", conta. Ela teve que sair de casa e ir para uma amiga para conseguir trabalhar.