SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Sabesp, empresa de abastecimento de água, afirma que a falta de energia em áreas da capital paulista e região metropolitana, reflexo do ciclone que passou pelo estado, ainda impede o bombeamento de água para imóveis da região.

Os bairros de Parelheiros (zona sul), Parque do Carmo (zona leste) e Vila Romana (zona oeste), na cidade de São Paulo, seguem sem abastecimento, segundo a companhia. Outras cidades da região metropolitana também têm parte de seus bairros afetados: Guarulhos (Pimentas), Francisco Morato (Jardim Arpoador) e Caieiras (centro).

A empresa diz que o fornecimento foi retomado em bairros da capital paulista e cidades da Grande São Paulo, após volta da energia, mas é um processo gradativo e "pontos mais altos e distantes dos reservatórios devem levar mais tempo para terem o abastecimento normalizado".

As regiões que já estão com energia e podem ainda ter uma demora na volta da água são: s bairros Carrão, Cangaíba, Morumbi, Parque do Carmo, Parque Savoy, Sacomã, Tucuruvi, Vila Clara, Vila Formosa e Vila Mariana, na capital paulista; em Santo André, Mauá e São Bernardo do Campo; no Atalaia, em Cotia; na Vila Iracema, em Osasco; em São Gonçalo; no Capital Ville, em Cajamar (Polvilho e São Benedito); Mairiporã (Irara Branca, Vila Machado, Capuavinha e encosta da Cantareira); e região de Santa Isabel e Guararema.

Em Americanópolis, na zona sul da capital paulista, e Itapecerica, na Grande Sa operação tem sido retomada com gerador.

Segundo a Sabesp, medidas de contingência foram ativadas, como manobras operacionais para reduzir os impactos à população. A empresa passou a enviar água de um setor para o outro, cobrindo áreas mais afetadas, sempre que possível, com água vinda de outras regiões onde há eletricidade.

A companhia diz que também conta com algumas estações movidas a gás, medida adicional implantada diante do risco de apagões e que está sendo utilizada.

"Geradores também têm ajudado a colocar em funcionamento algumas estações de bombeamento, como Americanópolis e Itapecerica da Serra, mas a potência necessária para bombear água nas estações é muito grande e nem sempre pode ser suprida por gerador", explica.

A empresa afirma que disponibilizou caminhões-pipa para atender casos emergenciais em algumas regiões.

Como o reabastecimento ocorre de maneira gradual, a Sabesp pede aos clientes que façam consumo consciente da água armazenada nos reservatórios domiciliares até a completa recuperação dos sistemas.

Os clientes podem entrar em contato pelos canais de atendimento: ligue gratuitamente para 0800-055-0195 ou envie uma mensagem de texto para o WhatsApp oficial no número (11) 3388-8000 ou acesse o site da companhia.