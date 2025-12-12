SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso após invadir a casa de seu vizinho e o atacar com um facão na última segunda-feira (8) em Nova Hamburgo (RS).

Um vídeo da câmera de segurança da parte externa da casa gravou o momento. A invasão ocorreu por volta das 20h, de acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que investiga o caso.

A vítima estava sentada na sala de casa quando o vizinho apareceu no quintal. Nas filmagens, é possível ver a esposa e o filho, ainda menor de idade, também na parte de dentro. De repente, o agressor começa a bater o facão que segura contra a porta de vidro da sala da família.

O agressor consegue quebrar a vidraçaria e entra na residência. A vítima se levanta surpresa, enquanto o filho corre assustado e se esconde. A esposa, por sua vez, sai de casa em busca de ajuda, mostrou a gravação.

A vítima teria se defendido com um facão. A partir deste momento, os dois saem do campo de visão da câmera, mas entram em luta corporal, segundo a polícia. Em uma foto, o chão da sala aparece ensanguentado após a briga.

Os dois foram levados feridos ao Hospital Geral da cidade. O suspeito teve um corte na cabeça e escoriações no cotovelo. Já a vítima foi cortada na região do nariz. Ao UOL, a direção da unidade informou que os ferimentos não foram graves e eles já receberam alta.

Os vizinhos tinham uma desavença há anos. O delegado Anderson dos Santos Hermel disse que os conflitos começaram quando a vítima cercou o terreno e o agressor não concordou com a divisão da metragem. "As animosidades foram evoluindo até o desfecho de segunda-feira, lamentavelmente", acrescentou.

Suspeito foi preso em flagrante. A prisão dele foi convertida em preventiva e agora ele responde por tentativa de homicídio.