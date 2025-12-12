SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), maior central de abastecimento de alimentos agrícolas do Brasil, informou que teve o fornecimento de energia elétrica restabelecido na manhã de hoje, após ficar mais de 40 horas sem luz em decorrência do vendaval que afetou milhões de pessoas no estado.

Companhia relata que os prejuízos ao mais de 3.000 comerciantes que operam no endereço ainda são contabilizados. A Ceagesp fica localizada na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, próximo a Marginal Tietê, e é responsável pelo abastecimento de frutas, legumes, verduras, peixes e flores de São Paulo e outras cidades do estado.

Sem refrigeração adequada, muitos alimentos apodreceram. "Assim como os milhões de paulistanos, a Ceagesp também está entre os clientes afetados pela demora da Enel em retomar o fornecimento de energia elétrica à cidade de São Paulo. A Ceagesp ressalta que a energia elétrica é um insumo fundamental para as operações do Entreposto de São Paulo e para os comerciantes que operam em suas instalações.

A Ceagesp informou que as operações devem voltar ao normal gradativamente ao longo do dia. A energia elétrica foi restabelecida por volta das 8h.

MAIS DE 700 MIL IMÓVEIS SEGUEM SEM ENERGIA

Em toda Grande São Paulo, são 703.748 móveis afetados até a última atualização, de 11h15. Na quarta-feira (10), eram 2,2 milhões afetados e, até o início da noite de ontem, esse número reduziu para 1 milhão, de acordo com dados da Enel.

Enel alega que, em alguns locais, o restabelecimento é "mais complexo". Em nota, a empresa disse que alguns casos envolvem a reconstrução da rede, com substituição de postes, transformadores e, por vezes, recondução de quilômetros de cabo.

Só na capital paulista, são quase 513.703 mil pontos sem o serviço. Ainda ontem, quase 20% da cidade estava sob o escuro. O valor, no entanto, reduziu para menos da metade hoje -o que significa que 8,85% do território segue sem luz.

Queda no fornecimento de energia impacta o fornecimento de água de parte da capital e algumas cidades da Região Metropolitana, informou a Sabesp. Seguem sem energia os sistemas de abastecimento de Parelheiros, zona sul; Parque do Carmo, zona leste; e Vila Romana, zona oeste. Outras cidades têm parte de seus bairros afetados: Guarulhos (Pimentas), Francisco Morato (Jardim Arpoador) e Caieiras (centro). A empresa diz que bairros vizinhos à lista de regiões afetadas também são impactados, já que os reservatórios e estações de bombeamento paralisados atendem a várias áreas do entorno.

Previsão é de mais chuva para o estado nesta sexta-feira (12). O dia começou com pancadas no centro-oeste paulista, que se espalhará para todo o território. Alerta maior é para as metades oeste e norte paulista, onde o risco de chuva forte e temporais é elevado.