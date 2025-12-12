SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Parte dos moradores de São Paulo está há cerca de 48 horas sem abastecimento de água, um efeito da chuva e da ventania que atingiu a cidade. Eles enfrentam dificuldades para contratar carros-pipa e relatam que preços dobraram.

O zelador de um prédio na Vila Madalena ligou para sete empresas de carro-pipa, mas não conseguiu atendimento. Adaurílio Moraes, 63, trabalha em um condomínio na rua Oscar Caravelas, na Vila Madalena, e afirma que encontrou dificuldade para conseguir o serviço.

Segundo ele, os valores cobrados aumentaram. Na quarta-feira, Moraes contratou um carro-pipa de 20 mil litros por R$ 2.300, volume suficiente para manter o abastecimento do prédio até a manhã de hoje. Ontem, a síndica do condomínio recebeu um novo orçamento, de outra empresa, no valor de R$ 5.400.

A alta demanda causa atraso na entrega da água. O carro-pipa que Moraes encomendou para hoje só deve chegar às 18h.

Sem previsão clara da Sabesp para a normalização do serviço, o zelador pediu cautela aos moradores. Ele enviou mensagens avisando sobre o desabastecimento e orientando a redução do consumo. Segundo Moraes, a Sabesp informou que a água deve retornar apenas por volta das 22 horas de hoje.

Prédio onde Moraes trabalha tem 64 apartamentos. "Maioria dos moradores é jovem e mora só. E muitos deles foram para casa de familiares ou de amigos", conta.

O prédio vizinho mantém abastecimento com reservatório. No condomínio ao lado, o zelador Alex Lima, 45, acompanha o nível dos dois reservatórios no subsolo do prédio, que estão pela metade.

A expectativa é que a água dure até amanhã. Mas ele teme que o abastecimento não seja restabelecido no prazo informado e também reclama dos valores cobrados pelos carros-pipa.

"Mandei mensagem para os moradores pedindo bom senso, porque não tem previsão. A reserva pode acabar, e não sabemos quando tem água de volta", disse Alex Lima.

O UOL procurou a Sabesp sobre o desabastecimento nos prédios e aguarda retorno.