SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (11), na zona sul do Rio, Manuel Augusto Blacker Miller, 80, ex-ministro das Relações Exteriores do Peru no governo Alberto Fujimori, nos anos 1990.

Preso tinha seu nome na lista da Difusão Vermelha da Interpol. Blacker Miller estava foragido há sete anos e era procurado por suspeita de envolvimento em uma fraude financeira na Albânia. Ele sempre negou o crime.

Prisão ocorreu no bairro do Flamengo, por agentes do Núcleo de Cooperação Internacional da PF. Segundo as autoridades albanesas, ele praticou o crime de fraude, pelo qual deve cumprir pena de oito anos de prisão, no período em que viveu no país, após deixar o cargo no governo do Peru.

Ex-ministro será encaminhado ao sistema prisional do estado. A ação da PF cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido para fins de extradição pelo Supremo Tribunal Federal. Ele vai permanecer preso até a extradição definitiva para a Albânia.

Suposta fraude cometida por Miller envolve irregularidades na construção de um incinerador destinado à queima de resíduos em uma cidade albanesa. De acordo com as investigações da polícia local, ele teria prometido um investimento que não conseguiu cumprir.

Miller foi ministro durante o governo de Alberto Fujimori, em 1991. Ele já havia sido condenado a quatro anos de prisão no Peru, em novembro de 2007. Na época, a Justiça do país também condenou outros nove ex-ministros do governo Fujimori. A acusação é de que eles ajudaram a dar um golpe de Estado em 1992. Mas o ex-ministro se mudou para a Albânia, onde morou por cinco anos e se tornou o principal acionista de uma empresa albanesa.