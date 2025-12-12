SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Bolívia, Romer Saucedo Gómez, 37, foi assaltado na noite de sábado por três homens quando estava com a família a passeio na Praia da Enseada, no Guarujá (SP).

Gómez contou à polícia que os bandidos chegaram ao local em um veículo e anunciaram o assalto. Da vítima foram levados um relógio de pulso, uma quantia em dinheiro, dois celulares e a chave de um veículo, segundo boletim de ocorrência registrado na Delegacia do Guarujá.

Ninguém ficou ferido. Segundo relato à polícia, um dos assaltantes estava armado.

O UOL tentou contato com o hotel em que Gómez estava, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

Quem é o presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Bolívia

Romer Saucedo Gómez foi eleito presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Bolívia em janeiro deste ano. É bacharel em Direito, mestre em Prevenção à Lavagem de Dinheiro, em Direito Penal e Processo Penal, especialista em Direitos Humanos e doutorando em Direito Constitucional.

Foi advogado, professor, assessor jurídico e juiz de Direito. É ainda autor do livro "El blanqueo de dinero en la economía más informal de América" (Lavagem de dinheiro na economia informal da América).


