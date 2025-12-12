SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após o ciclone extratropical provocar fortes ventos em São Paulo, a cidade entrou em estado de atenção.

A cidade de São Paulo está em atenção para alagamentos em todas as regiões. O comunicado foi emitido pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) às 15h10 de hoje.

A expectativa é que uma chuva de intensidade moderada a forte atinja a cidade de São Paulo. Já chove no extremo da zona sul e ela deve afetar toda a cidade ainda hoje.

Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram chuva no extremo da Zona Sul, com tendência a se espalhar pela cidade. Há potencial para formação de alagamentos me rajadas de vento.

CGE

Até o momento, não foram registrados danos ou vítimas na capital. O UOL