SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A falta de água em bairros de São Paulo desde quarta-feira, após ventania e chuva fortes, alterou a rotina de uma creche municipal na zona oeste da capital e levou famílias a buscarem crianças mais cedo.

A creche na Vila Anglo está sem água desde quinta-feira. Segundo uma funcionária da CEI Indri Vila Anglo, o abastecimento foi interrompido ontem. Sem previsão de retorno hoje, os familiares foram avisados pela direção.

A escola pediu que os pais mantivessem crianças em casa, se possível. Em mensagem enviada aos responsáveis, a creche informou que comprou água para consumo e utilizou o reservatório apenas para atividades essenciais. "Conseguimos organizar o café da manhã para receber as crianças, porém não temos água para garantir a higiene", diz o comunicado.

Alunos saíram mais cedo. Na tarde desta sexta-feira, a reportagem encontrou pais indo buscar os filhos cerca de três horas antes do horário regular de saída, previsto para as 17h.

A psicóloga Roberta Krauss, 38, foi uma das mães que buscou o filho antes do horário. "As funcionárias avisaram no grupo de WhatsApp desde cedo que a escola estava sem água", contou. Segundo ela, a festa da família, marcada para sábado, foi cancelada.

Mudança afetou a rotina das famílias. "Muitos pais nem trouxeram os filhos hoje. Como tive um compromisso pela manhã, trouxe meu filho, mas já vim buscar agora", disse a costureira Tatiane Schmitz, 34.

A vizinhança também foi afetada. O mecânico Marco Roberto, 57, que mora em frente à creche, afirmou que o abastecimento da Sabesp foi interrompido na quarta-feira. Segundo ele, a água voltou às torneiras de sua casa na manhã desta sexta, mas ainda de forma irregular.