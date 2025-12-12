SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como previsto pelos institutos de meteorologia, o tempo abafado na tarde desta sexta-feira (12) gerou áreas de instabilidade que começam a atuar na capital paulista com moderada e forte intensidade. Por isso, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo colocou o município em estado de atenção para alagamentos às 15h10.

Os radares do CGE mostraram a chuva chegando pelo extremo da zona sul e em pouco tempo já se espalhava pela cidade. Há potencial para formação de alagamentos me rajadas de vento.

Por enquanto, não há pontos de alagamentos registrados nem quedas de árvores.

Às 15h47, a Enel informava em seu site que havia 646.377 imóveis sem energia elétrica na sua área de concessão, sendo 456.287 na capital. Esses números ainda são rescaldo do grande apagão que deixou 2,2 milhões de residências às escuras na quarta-feira (10), por causa da ventania provocada pelo ciclone extratropical na região Sul.

Para este sábado (13), a previsão indica que deve começar com sol entre nuvens e temperaturas variando entre mínimas de 19°C e máximas de 26°C.

Mas o CGE prevê que a propagação da baixa pressão muda o tempo no decorrer do dia, provocando novamente chuvas na forma de pancadas em toda a região metropolitana.

Há condições para pontos de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento, o que mantém elevado o risco para formação de alagamentos e queda de árvores na Grande São Paulo.

No domingo (14), o tempo segue nublado e chuvoso. Os termômetros devem variar entre mínimas de 20°C e máximas de 25°C. A continuidade das chuvas e o solo encharcado mantêm elevado o potencial para formação de alagamentos, queda de árvores, transbordamento de córregos e deslizamentos de terra.