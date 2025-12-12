SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O fisiculturista que matou um funcionário da Enel no ano passado após o trabalhador se recusar a religar a energia da academia dele foi condenado nesta quinta-feira (11) a 14 anos de prisão pelo crime.

Randal Rossoni foi julgado pelo Tribunal do Júri, também formado por cidadãos comuns. Os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do assassinato. Cabe recurso à decisão.

Fisiculturista confessou que matou Odail Maximiliano Silva Paula, mas disse que agiu em legítima defesa. "É certo que se trata de crime gravíssimo, revelador da intensa culpabilidade do acusado. Basta dizer que matou o ofendido tão somente porque o jovem trabalhador, no cumprimento do seu dever, procedeu à interrupção do fornecimento de energia elétrica de seu estabelecimento comercial", disse a juíza Patrícia Álvares Cruz.

Rossoni foi condenado por: homicídio qualificado cometido por motivo fútil e com recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima.

O UOL tenta contato com a defesa do fisiculturista. O espaço está aberto para manifestação.