SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) passou a usar as baterias das viaturas acopladas a um equipamento chamado inversor para ligar semáforos que estão apagados em São Paulo em razão das rajadas de vento que deixaram mais de 2 milhões de endereços às escuras.

Os geradores são conectados diretamente ao equipamento controlador do semáforo e fornece energia elétrica para seu funcionamento.

O inversor de frequência, por sua vez, é ligado à bateria das viaturas da CET, diretamente no veículo, e faz a conversão de 12V, utilizada nos carros, para 110V ou 220V, que alimentam os semáforos. O carro precisa ficar parado, com o capô aberto.

A gestão Ricardo Nunes (MDB) explicou que o serviço de inversores e geradores para o atendimento de semáforos apagados é disponibilizado pela concessionária responsável pela manutenção do parque semafórico na cidade.

O acionamento é feito pela CET, de acordo com as características do local afetado. Ao todo, são 130 inversores e geradores na cidade.

Ainda segundo a prefeitura, um único equipamento pode ser utilizado ao longo do dia em mais de um semáforo até o restabelecimento de seu funcionamento. Além disso, a CET disse que aciona o responsável para a correção da falha, seja a Enel ou a concessionária, e monitora os locais críticos com agentes em campo.

Nesta sexta-feira (12) pela manhã, a CET registrou 157 semáforos apagados por falta de energia, 16 apagados por falhas e seis em amarelo piscante. No total, são 487 agentes de trânsito nas ruas e 298 viaturas operando, sendo 246 carros e 52 motos.