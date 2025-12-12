SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A falta de água em partes da capital paulista e da região metropolitana de São Paulo pode continuar mesmo após o retorno da energia elétrica nos bairros atingidos pelas ventanias de quarta-feira (10).

Segundo a Sabesp, o abastecimento não volta imediatamente porque, com o sistema de bombeamento parado por horas, redes e reservatórios ficam despressurizados e precisam de tempo para serem recarregados.

A companhia afirma que, a partir da volta da luz, são necessárias até 24 horas para que o fluxo de água volte a se estabilizar. Locais mais altos e mais distantes dos reservatórios ?que dependem mais fortemente de bombas? são os que mais demoram.

O sistema de abastecimento da Grande SP depende de energia em diversos pontos do caminho da água: do bombeamento que leva o recurso tratado até os reservatórios de bairro à pressurização final necessária para alcançar imóveis mais altos.

Segundo a Sabesp, cerca de 40% da área atendida precisa de bombeamento ativo; os outros 60% recebem água por gravidade, por estarem em regiões mais baixas.

Com a interrupção da energia, as bombas param e a pressão da água cai. "A água continua passando sem pressão e em algum ponto ela continua abastecendo ainda, mas não consegue abastecer plenamente como nós tínhamos planejado", afirma o diretor regional da Sabesp, Marco Lopez Barro.

Quando o problema é concentrado em uma parte da rede, a Sabesp consegue desviar água de setores vizinhos que ainda têm energia para os que estão em falta, equalizando o abastecimento. Essa técnica, porém, não atende áreas altas, que continuam dependentes de bombeamento.

A empresa mantém frota de caminhões-pipa para atender locais prioritários, como unidades de saúde, escolas e serviços públicos essenciais. Com a normalização gradual dos sistemas, parte desses veículos deve ser direcionada para abastecer regiões residenciais que permanecerem por mais tempo sem água.

Há ainda estações que já receberam motores movidos a gás, instalados nos últimos anos devido ao aumento de vendavais. "Esses motores funcionam mesmo sem energia elétrica, mas ainda não temos isso em todos os pontos", diz.

VEJA REGIÕES AINDA AFETADAS PELA FALTA DE ÁGUA

Conforme comunicado da Sabesp das 15h desta sexta-feira (12), o fornecimento de energia já foi restabelecido e a recuperação do abastecimento está em andamento, ainda com pontos sem água, nos seguintes locais:

Capital

- Parelheiros

- Vila Romana

Mairiporã

- Irara Branca

- Vila Machado

- Capuavinha

- Encosta da Cantareira

Francisco Morato

- Jardim Arpoador

Guarulhos

- Pimentas

Caieiras

- Toda a região

Já o sistema de abastecimento de Camilópolis, em Santo André, continua sem energia elétrica. Ali, o abastecimento permanece interrompido.

Há também regiões com operação apoiada por geradores, como em Americanópolis, na capital, Embu das Artes e Itapecerica da Serra.

O QUE FAZER SE EU ESTIVER SEM ÁGUA?

A Sabesp recomenda o consumo moderado da água ainda disponível nas caixas-d?água e registrar ocorrências em casos prolongados direto com a companhia.

Segundo Barro, parte das reclamações vem de prédios que estão com água disponível na rua, mas não conseguem bombear dos reservatórios inferiores para os superiores por falta de energia no próprio edifício.

"Recebemos chamados em que não há falta de água na rede. É o prédio que está sem luz e não consegue levar a água até a caixa superior", afirma. Nesses casos, a Sabesp diz que não consegue agir até que a energia do edifício seja restabelecida.